Salinas Pliego pagó fianza de 25 mdd en Estados Unidos para evitar detención

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido en ese país por una presunta deuda relacionada con la venta de uno de sus negocios a la compañía estadunidense AT&T, informó Bloomberg.

El ultimátum sobre su arresto en Estados Unidos surgió –de acuerdo con el reporte de Bloomberg– a raíz de una disputa relacionada con una supuesta deuda a la empresa de telecomunicaciones AT&T.

El medio señala que esta compañía compró el negocio mexicano de telecomunicaciones de Salinas en 2014 y presentó una demanda en Estados Unidos en 2020, acusando a la empresa de Salinas Pliego de adeudo por impuestos impagos que databan de la propiedad anterior. AT&T ganó el caso.

El equipo de Salinas Pliego impugnó la demanda de AT&T, pero perdió. Andrea Masley, jueza de la Corte Suprema de Nueva York, encontró a Salinas Pliego en desacato y le ordenó pagar a AT&T en dos semanas o ser encarcelado hasta que lo hiciera, señala Bloomberg.

La orden, no divulgada previamente, también incluía a Francisco Borrego, un alto funcionario de Salinas que se desempeña como asesor general de sus empresas, indicó el medio estadunidense.

“El encarcelamiento en Rikers no es un lugar agradable”, dijo Masley en un audiencia de junio, citada por Bloomberg, en referencia al famoso complejo carcelario de Rikers Island, en la ciudad de Nueva York.

Ante el ultimátum judicial, Salinas y sus empresas pagaron una fianza conjunta de 25 millones de dólares antes de la fecha límite de dos semanas definida por Masley, indicó Bloomberg. Agregó que un representante de Grupo Salinas no respondió a una solicitud de comentarios.

El portal de noticias recordó que en México, Salinas Pliego y sus empresas no sólo enfrentan presión del gobierno por los presuntos impuestos no pagados, sino también de los tenedores de bonos que compraron deuda de TV Azteca y no han recibido el pago.

Salinas Pliego, dueño de las empresas Tv Azteca, Banco Azteca y la tienda Elektra, es considerado uno de los hombres más ricos de México. El índice de multimillonarios de Bloomberg calcula su fortuna en 7 mil 500 millones de dólares.

En México enfrenta diversos procesos legales por presuntos adeudos de impuestos al gobierno, lo que el magnate niega y ha recurrido ante instancias judiciales.

Fuente: La Jornada