Refuerza Estefanía Mercado estrategia contra sargazo en Playa del Carmen

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Foto de archivo

PLAYA DEL CARMEN.- Ante el arribo masivo de sargazo, la presidenta municipal Estefanía Mercado advirtió que Playa del Carmen enfrenta uno de los mayores retos del estado debido a su extensa franja costera y a la cantidad de playas públicas que administra.

La munícipe destacó que el municipio cuenta con 21 playas de libre acceso y el mayor kilometraje de litoral en Quintana Roo, lo que incrementa la complejidad para atender la acumulación de la macroalga y mantener en condiciones óptimas los arenales.

“Es un reto mayor, pero vamos avanzando”, aseguró.

Para hacer frente a la temporada, indicó que se fortalecerá la coordinación con la Secretaría de Marina, con el objetivo de reforzar las labores de contención y limpieza, especialmente ante escenarios variables en la llegada del sargazo.

Explicó que estas acciones se financian a través del fondo de saneamiento ambiental, en el que participa el sector empresarial, permitiendo canalizar recursos directamente a la limpieza de playas, manejo de residuos y mejora de infraestructura.

En otro tema, la presidenta municipal señaló que la agenda de seguridad y justicia ha cobrado relevancia tras recientes operativos enfocados en el bienestar animal, particularmente en la Quinta Avenida, donde se rescataron ejemplares que eran utilizados con fines turísticos.

Subrayó que estos procedimientos se realizaron con transparencia para evidenciar las condiciones en que se encontraban los animales y evitar desinformación.

Agregó que la colaboración con la Fiscalía General ha sido clave para avanzar en sanciones que no sean temporales, sino definitivas, con el objetivo de clausurar de forma permanente los establecimientos que incumplan la ley y garantizar la protección de la fauna.