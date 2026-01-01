SATQROO habilita registro obligatorio para cambiar placas y pagar impuestos en 2026

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Tras la publicación de la reforma al Código Fiscal del Estado en el Periódico Oficial, como parte del Paquete Fiscal 2026, el Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQROO) habilitó, a partir de ayer 31 de diciembre, la plataforma digital para que personas físicas y morales realicen de manera obligatoria su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC).

Sin este registro, los contribuyentes no podrán efectuar ningún trámite de pago de impuestos o derechos estatales durante 2026, incluido el canje de placas y tarjetas de circulación, proceso que inicia desde el 1 de enero.

De acuerdo con el decreto, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) busca contar con una base de datos actualizada y real de contribuyentes, reducir la evasión fiscal y la corrupción, agilizar los trámites mediante plataformas digitales y fortalecer los ingresos propios del estado para mantener finanzas sanas.

Aunque el procedimiento de inscripción es relativamente sencillo, las autoridades recomiendan realizarlo con anticipación, ya que es indispensable contar con la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT federal con una vigencia no mayor a tres meses, así como una identificación oficial vigente escaneada por ambos lados.

En caso de que alguno de estos documentos no cumpla con los requisitos, el sistema del SATQROO no permitirá avanzar en el registro. Una vez cargada la información, el contribuyente deberá ingresar con su clave y contraseña del SAT federal, confirmar un correo electrónico y un número de teléfono celular, a los que se enviará un código para validar el alta en el REC.

Posteriormente, será necesario crear una contraseña exclusiva para el portal del SATQROO, la cual deberá incluir al menos una letra mayúscula y un carácter especial; de lo contrario, el registro no podrá completarse.

Con el REC activo, las personas físicas y morales podrán realizar el pago de impuestos estatales como el de nómina, hospedaje, arrendamiento y ejercicio de profesiones, además de efectuar el canje de placas y el refrendo de la tarjeta de circulación.

Según información de la Sefiplan, el costo del canje de placas durante enero será de mil 668 pesos para vehículos particulares, camionetas y camiones; 650 pesos para motocicletas y 848 pesos para remolques. Estos montos podrán ajustarse posteriormente conforme al incremento anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).