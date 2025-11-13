SCJN cambia de sede ante protestas de la CNTE

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió de sede de última hora ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se manifestaron en el Centro Histórico de la CDMX.

La Corte determinó sesionar en su sede alterna, en Avenida Revolución, donde también se localiza el Órgano de Administración Judicial.

Este jueves, la SCJN tiene prevista la discusión de 55 asuntos, entre ellos, los amparos que podrían resolver la deuda de 48 mil millones de pesos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Se prevé que sea una de las sesiones más largas de la nueva integración de la Corte, y también una de las primeras donde resuelvan temas de alta relevancia mediática.

Fuente: El Sol de México