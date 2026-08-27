PAN permitirá que estados definan posibles alianzas electorales para 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) abrió la posibilidad de construir alianzas electorales estatales rumbo a los comicios de 2027, al señalar que las decisiones sobre eventuales acuerdos deberán responder a las condiciones políticas y electorales de cada entidad.

Durante la reunión plenaria de diputados federales panistas celebrada en Baja California Sur, el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, afirmó que las realidades políticas son distintas en cada estado, por lo que rechazó aplicar una estrategia uniforme desde la dirigencia nacional.

“Una realidad local no se va a imponer a 800 kilómetros de otra realidad local”, expresó.

La postura representa un ajuste respecto a la línea que el PAN había sostenido desde 2025, cuando Romero anunció el relanzamiento del partido bajo la premisa de competir con sus propias siglas y dejar atrás las alianzas electorales, especialmente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No obstante, en los últimos meses diversos liderazgos y estructuras estatales han planteado la necesidad de explorar acuerdos políticos ante el proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego 17 gubernaturas, además de diputaciones federales y diversos cargos locales.

Entre las entidades donde se ha planteado la posibilidad de alianzas destacan Nuevo León, Chihuahua y Sonora, donde dirigentes panistas consideran necesario construir frentes electorales más amplios para enfrentar los retos políticos locales.

Romero Herrera reiteró que el objetivo principal sigue siendo fortalecer la identidad y presencia electoral del PAN; sin embargo, reconoció que las decisiones deberán tomarse considerando las circunstancias particulares de cada estado.

El dirigente nacional sostuvo que el Comité Ejecutivo Nacional no impondrá una fórmula única para todo el país y adelantó que las dirigencias estatales tendrán participación en la definición de las estrategias electorales que se adopten rumbo a los comicios de 2027.