Se llegará a un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se llegará a un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas, luego del amago de Donald Trump de imponer un arancel de 5% a productos mexicanos. En la conferencia de prensa, informó que este martes se tiene una reunión virtual con autoridades de ambos países.

“Hoy a las 2 de la tarde hay una reunión, como siempre, buscamos siempre el mejor acuerdo posible, ¿qué nos limita a entregar más agua?. Pues uno, las propias necesidades de agua en nuestro país cumpliendo con el tratado. Y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo, una parte física que nos limita. Yo estoy convencida que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México”, aseguró.

Señaló que hay voluntad para cumplir con el tratado y siempre en la defensa del derecho humano al agua y también del uso agrícola; además de buscar el beneficio para los agricultores y comunidades de Estados Unidos y de las comunidades de México. Detalló que participan la Secretarías de Relaciones Exteriores y de Agricultura.

Dijo que se tiene coordinación con los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, y principalmente con Coahuila y Chihuahua.

“La gobernadora de Chihuahua está en la mejor disposición también para colaborar. Es decir, estamos unidos en este proceso con las y los gobernadores para poder encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos”, añadió.

Roberto Velasco Álvarez, encargado de Despacho de la Secretaria de Relaciones Exteriores, detalló que ya se tuvieron cuatro reuniones previas sobre el tema entre ambas autoridades, en donde se ha detallado la sequía.

“Sin embargo, pues queda un volumen pendiente de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este sitio”, afirmó.

Detalló que el tratado es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente el agua de tres ríos internacionales, el Río Bravo, el Río Colorado y el Río Tijuana.

Fuente: El Heraldo de México