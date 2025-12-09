Detalla el SATQ proceso y costos del canje de placas para 2026

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) comenzó a difundir en sus redes sociales la información sobre el canje de placas que se realizará en 2026, así como las tarifas que estarán vigentes únicamente durante enero de ese año.

Para vehículos particulares, camionetas y camiones, el costo de las nuevas placas será de 1,527 pesos, más 141 pesos por la tarjeta de circulación, lo que suma un total de 1,668 pesos por el control vehicular anual.

En el caso de las motocicletas, el costo será de 509 pesos por la placa y 141 pesos por la tarjeta, para un total de 650 pesos.

Para los remolques, la tarifa será de 707 pesos por las placas más 141 pesos por la tarjeta de circulación, lo que da un total de 848 pesos.

El SATQ aclaró que estos montos aplicarán únicamente durante enero, ya que a partir de febrero aumentarán conforme al ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la base con la que están tasadas las tarifas. Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha publicado los valores de la UMA para 2026, ya que los vigentes se mantienen hasta el 31 de enero próximo.

La dependencia estatal señaló que más de 650 mil vehículos deberán cumplir con el proceso de canje de placas y la emisión de nuevas tarjetas de circulación en Quintana Roo.