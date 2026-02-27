Secretaría de Economía lidera proyecto de electromovilidad en Chetumal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Economía encabeza la estrategia que permitirá la incorporación de los autobuses eléctricos Taruk al sistema de transporte público de Chetumal, como parte de una política industrial orientada a fortalecer la electromovilidad y el contenido nacional.

Las unidades, primeras diseñadas y fabricadas en México, fueron desarrolladas por DINA Camiones en colaboración con MegaFlux. El proyecto contempla el suministro de energía a través de una planta fotovoltaica dedicada y la instalación de una electrolinera con esquema de uso mixto: carga nocturna para el transporte público y servicio diurno para vehículos particulares.

De acuerdo con Rodolfo Osorio, responsable de Electromovilidad de la Secretaría de Economía, el patio de carga representa un modelo innovador al maximizar la infraestructura disponible y distribuir su uso durante todo el día, elevando su rentabilidad y eficiencia operativa.

Infraestructura estratégica y red interurbana

Como parte de su política nacional, la dependencia federal desarrolla un estudio para identificar los 15 corredores más relevantes para el traslado de personas y mercancías, donde se proyecta instalar estaciones de carga cada 75 kilómetros aproximadamente.

Actualmente existen cerca de 50 mil puntos de carga en el país, en su mayoría privados, por lo que la Secretaría de Economía busca fortalecer la red pública interurbana y reducir la llamada “ansiedad de autonomía”, uno de los principales frenos para la adopción de vehículos eléctricos.

Además, la estrategia contempla convenios con empresas de reparto de última milla y conductores de plataformas eléctricas, quienes podrán utilizar la infraestructura sin asumir el costo total de electrificar patios propios, optimizando activos y acelerando la transición energética.

Estándares nacionales y apuesta industrial

Otro eje central es la definición de un estándar nacional de cargadores alineado con Norteamérica. Entre los modelos analizados se encuentra el NACS, utilizado por Tesla en Estados Unidos y adoptado por Canadá para ciertos fabricantes. La decisión deberá anticiparse al crecimiento estimado del parque vehicular eléctrico, que podría superar el millón de unidades en circulación hacia 2030.

Paralelamente, la Secretaría de Economía trabaja en normas para el desarrollo de un minicoche eléctrico nacional en coordinación con Olinia, así como en una regulación específica para baterías ante el interés de gigafábricas por instalar parte de su cadena de valor en México.

El objetivo final es reducir costos, incrementar el contenido nacional y consolidar una política industrial robusta en torno a la electromovilidad, posicionando al país como referente regional en movilidad eléctrica.