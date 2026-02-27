PVEM califica como “inviable” la reforma electoral; advierte que no es traición votar en contra

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta cuestionamientos dentro de su propia coalición, luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtiera que, en su redacción actual, la iniciativa resulta “inviable” y podría no contar con su voto a favor en el Congreso.

El coordinador electoral nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, sostuvo que una eventual postura en contra no significaría una ruptura política con el bloque oficialista y afirmó que las alianzas legislativas no son automáticas ni incondicionales. A su juicio, el proyecto presenta inconsistencias y aspectos que requieren ajustes.

Entre los principales señalamientos del Partido Verde destaca el recorte al financiamiento público de los partidos, uno de los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo, así como las modificaciones previstas en el esquema de representación legislativa.

La dirigencia del PVEM ha planteado que podría respaldar la reforma únicamente si los recursos derivados de la reducción presupuestal se distribuyen de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas.

La iniciativa presidencial contempla una disminución de hasta 25 por ciento en el gasto electoral, cambios en la integración del Congreso, la eliminación de escaños de representación proporcional en el Senado y una reconfiguración del modelo de elección de legisladores plurinominales, medidas que han generado debate tanto en la oposición como entre partidos aliados.

A pesar de las diferencias, la Presidencia ha reiterado que la propuesta será enviada al Congreso para su análisis y discusión, aun sin un acuerdo previo con todas las fuerzas que integran la coalición gobernante.