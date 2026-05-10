Dirigente del PAN afirma que Morena “se convirtió en un narcopartido”

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CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, aseguró que el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dejó de ser un expediente aislado y representa, afirmó, “la radiografía de un Estado infiltrado, capturado y utilizado por el crimen organizado”.

A través de un posicionamiento público, el líder panista sostuvo que Sinaloa enfrenta las consecuencias de haber entregado espacios de poder a estructuras presuntamente vinculadas con el narcotráfico y acusó a Morena de proteger políticamente a funcionarios señalados.

“Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y entierran a sus muertos, Morena protege a políticos acusados de operar para el narcotráfico”, declaró.

Romero Herrera afirmó que las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses reflejan, según dijo, un problema estructural relacionado con la presunta infiltración del crimen organizado en campañas políticas, corporaciones policiacas, fiscalías y gobiernos ligados al oficialismo.

Asimismo, acusó a Morena de minimizar la gravedad del caso mediante discursos sobre soberanía nacional, mientras —aseguró— se abandona a las víctimas de la violencia y se protege a personajes señalados por presuntos vínculos criminales.

“Ya no estamos frente a casos aislados. Estamos frente a un patrón sistemático de infiltración criminal en gobiernos, campañas, policías, aduanas, fiscalías y estructuras de Morena”, expresó.

El dirigente del PAN señaló que el caso de Rocha Moya se suma a otros señalamientos relacionados con gobiernos y figuras morenistas en entidades como Baja California, Tamaulipas, Tabasco y Michoacán, además de investigaciones por presunto huachicol fiscal, financiamiento ilegal y nexos con grupos delictivos.

Romero Herrera advirtió que México no puede poner en riesgo la relación con Estados Unidos, el futuro del T-MEC ni la estabilidad económica del país para proteger a actores políticos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En ese contexto, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper cualquier acuerdo de protección política relacionado con estos casos.

“Presidenta Claudia Sheinbaum: rompa el pacto. Rompa el pacto criminal que la mantiene atada a los acuerdos y vínculos construidos durante el sexenio de López Obrador con el crimen organizado”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente panista aseguró que Acción Nacional continuará denunciando cualquier intento de proteger desde el poder a personajes presuntamente relacionados con grupos criminales.

“Hay que decir las cosas por su nombre: Morena se convirtió en un narcopartido”, concluyó.