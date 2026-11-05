Detienen a Alejandro Duarte, hermano del exgobernador de Chihuahua, con presunta droga y cartuchos

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CHIHUAHUA.- Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenido en Parral por la presunta posesión de cocaína, marihuana y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, informó la Fiscalía estatal.

La detención ocurrió el martes 3 de noviembre en la calle República de Haití, en la colonia Américas, cuando conducía una camioneta Toyota FJ Cruiser azul.

Según la Fiscalía, entre sus pertenencias encontraron tres envoltorios de plástico con porciones de cocaína y una cajetilla que contenía 11 cigarrillos elaborados con marihuana, además de otro parcialmente consumido.

Los agentes también aseguraron 11 cartuchos calibre .45, 4 mil 500 pesos, 13 dólares y un teléfono celular. La corporación señaló como motivos de la detención la posesión simple de narcóticos y la portación ilegal de los cartuchos.

Alejandro Duarte y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, que realizará las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Su hermano, el exgobernador César Duarte Jáquez, permanece preso en el penal federal del Altiplano.