“Seguimos de frente”: Rafael Marín niega abandonar proceso político de Morena

CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo rechazó haber declinado en sus aspiraciones a la Coordinación Estatal de Morena para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo y aseguró que se mantiene dentro del proceso interno.
A través de una publicación en sus redes sociales titulada “El que por su gusto corre, no se cansa (ni se raja)”, el empresario cancunense y fundador de Morena en el estado respondió a versiones que señalaban un supuesto retiro de sus aspiraciones.
“Ante los recientes rumores, quiero ser contundente: no he declinado por nadie y mi aspiración a la Coordinación de la Transformación sigue firme”, afirmó.
Marín Mollinedo atribuyó esas versiones a una campaña en su contra y aseguró que continuará con las actividades que realiza en Quintana Roo.
“Cuando los números no les cuadran, a algunos les sobra imaginación. Las noticias falsas y la ‘guerra sucia’ solo evidencian desesperación”, expresó, sin identificar a quiénes responsabiliza de difundir esos señalamientos.
El aspirante aprovechó su mensaje para advertir además sobre personas que, según denunció, estarían solicitando dinero a su nombre.
Se deslindó de estas prácticas y pidió a sus simpatizantes y a la ciudadanía no entregar recursos a quienes se presenten como intermediarios o representantes suyos.
“En mi vida personal y profesional siempre me he conducido con honestidad y transparencia y no respondo por prácticas ajenas. ¡No se dejen engañar!”, señaló.
Marín Mollinedo también dirigió un mensaje a quienes atribuyó la difusión de los rumores sobre su eventual declinación.
“A los estrategas del rumor les mando un saludo cordial; ojalá pronto tengan propuestas reales en lugar de gastar energía inventando historias. Nosotros seguimos en lo nuestro: caminando y sumando”, manifestó.
“La transformación no se detiene con mentiras. ¡Seguimos de frente!”, concluyó.
Con este posicionamiento, Marín Mollinedo confirmó que mantiene sus aspiraciones dentro del proceso político de Morena en Quintana Roo y negó cualquier acuerdo para retirarse en favor de otro contendiente.