“Seguimos de frente”: Rafael Marín niega abandonar proceso político de Morena

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo rechazó haber declinado en sus aspiraciones a la Coordinación Estatal de Morena para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo y aseguró que se mantiene dentro del proceso interno.

A través de una publicación en sus redes sociales titulada “El que por su gusto corre, no se cansa (ni se raja)”, el empresario cancunense y fundador de Morena en el estado respondió a versiones que señalaban un supuesto retiro de sus aspiraciones.

“Ante los recientes rumores, quiero ser contundente: no he declinado por nadie y mi aspiración a la Coordinación de la Transformación sigue firme”, afirmó.

Marín Mollinedo atribuyó esas versiones a una campaña en su contra y aseguró que continuará con las actividades que realiza en Quintana Roo.

“Cuando los números no les cuadran, a algunos les sobra imaginación. Las noticias falsas y la ‘guerra sucia’ solo evidencian desesperación”, expresó, sin identificar a quiénes responsabiliza de difundir esos señalamientos.

El aspirante aprovechó su mensaje para advertir además sobre personas que, según denunció, estarían solicitando dinero a su nombre.

Se deslindó de estas prácticas y pidió a sus simpatizantes y a la ciudadanía no entregar recursos a quienes se presenten como intermediarios o representantes suyos.

“En mi vida personal y profesional siempre me he conducido con honestidad y transparencia y no respondo por prácticas ajenas. ¡No se dejen engañar!”, señaló.

Marín Mollinedo también dirigió un mensaje a quienes atribuyó la difusión de los rumores sobre su eventual declinación.

“A los estrategas del rumor les mando un saludo cordial; ojalá pronto tengan propuestas reales en lugar de gastar energía inventando historias. Nosotros seguimos en lo nuestro: caminando y sumando”, manifestó.

“La transformación no se detiene con mentiras. ¡Seguimos de frente!”, concluyó.

Con este posicionamiento, Marín Mollinedo confirmó que mantiene sus aspiraciones dentro del proceso político de Morena en Quintana Roo y negó cualquier acuerdo para retirarse en favor de otro contendiente.