Segob da ultimátum a funcionarios por crisis de desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Al arrancar el diálogo con colectivos de madres buscadoras, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un mensaje contundente: si los funcionarios no cumplen con su deber en la búsqueda de personas desaparecidas, serán removidos de sus cargos.

Durante el primer encuentro del Gobierno con colectivos de búsqueda, la funcionaria federal afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “no está jugando” con este tema.

“Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer. Y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, pues van a tener que irse, porque la presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, advirtió Rodríguez tras dialogar con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y familiares de víctimas de Nayarit y Colima.

La reunión de más de cuatro horas, realizada en la Secretaría de Gobernación, forma parte de una serie de mesas con activistas que nutrirán las iniciativas presidenciales para fortalecer la legislación sobre desaparición de personas.

Rosa Icela Rodríguez reconoció la falta de sensibilidad por parte de funcionarios de distintos niveles, denunciada por los colectivos.

“No podemos permitir que los funcionarios no tengan sensibilidad al tratar con las familias de las víctimas. La presidenta va a tomar en cuenta el asunto y va a remover a los funcionarios”, aseveró.

Calificó su declaración como “un ultimátum” a servidores públicos tanto estatales como federales. Anunció que el primer “corte de caja” para evaluar avances será el próximo 23 de mayo, en un nuevo encuentro con los colectivos.

También reveló que ya realizó llamados de atención a personal de su propia dependencia.

