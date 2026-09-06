Sheinbaum destaca cooperación con EU y marca como límite la soberanía nacional

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MONTERREY.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México buscará mantener una buena relación con Estados Unidos, pero dejó claro que la cooperación bilateral no implicará subordinación y que la defensa de la soberanía continuará como principio de la política exterior mexicana.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno “Honestidad y Resultados”, desde la Explanada de los Héroes, en Monterrey, Nuevo León, la mandataria destacó la importancia de la relación con el vecino del norte, particularmente para los estados fronterizos.

Sheinbaum recordó distintos momentos de entendimiento entre ambos países, entre ellos las relaciones de Benito Juárez con Abraham Lincoln y de Lázaro Cárdenas con Franklin D. Roosevelt.

También mencionó el vínculo que mantuvieron el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump durante el primer periodo del mandatario estadounidense.

“En el primer periodo del presidente Trump, hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte”, señaló.

Sin embargo, la presidenta estableció como límite el respeto a la autonomía de México.

“Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca. Esa es la esencia de las y los mexicanos. Y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora, que es el mes de la patria”, afirmó.

En su mensaje, pronunciado sin la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Sheinbaum aprovechó la cercanía de las celebraciones por la Independencia para reivindicar la defensa de la soberanía nacional como parte de la relación de México con otros países.

“México se relaciona con todas las naciones del mundo, con todos, pero siempre defendemos algo muy importante: México es un país soberano, libre e independiente, y así queremos seguir todo el tiempo. Así nos enseña nuestra historia”, expresó.

La mandataria también destacó la participación de los trabajadores mexicanos en la economía de ambos países y envió un mensaje a los connacionales que residen en Estados Unidos.

“No hay pueblo más trabajador que el pueblo de México, que sostiene la economía de México y una parte de la economía de Estados Unidos. Aprovecho para mandarle un saludo a todas y todos los paisanos mexicanos que están del otro lado de la frontera”, declaró.

Sheinbaum insistió así en mantener la cooperación con Washington, pero bajo un esquema en el que, sostuvo, se preserve la independencia y soberanía de México.