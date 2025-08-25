Seguir explotando Calica no es opción: Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Que se siga explotando la mina no es opción”, refrendó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto al futuro de la empresa Sactun, antes Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, instalada en la Riviera Maya.

La mandataria recordó que hay un panel internacional en donde se está definiendo la situación final de la queja que interpuso la empresa contra el Gobierno de México, la cual sigue su procedimiento.

A nivel federal, expuso, la idea es recuperar el espacio, donde la actividad minera dejó al descubierto el manto freático. Se les está planteando como posible alternativa hacer un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona, que forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna “Felipe Carrillo Puerto”, decretada por el Gobierno federal en 2024.

“Como es de su propiedad el predio, tendrían la posibilidad de desarrollarlo, todo se trabaja con Semarnat… ellos aparte tienen el puerto, entonces están buscando medidas alternas que no tengan que ver con la explotación de la mina, que estén dentro del plan de manejo del área natural protegida y que ellos puedan seguir usufructuando esa tierra pero de una manera totalmente distinta”, indicó la presidenta.

Las negociaciones, encabezadas por Semarnat, continúan, y se espera que haya la posibilidad de llegar a un acuerdo sin esperar la decisión del panel. La determinación a la que se llegué será puesta a consideración de las comunidades originarias en su momento.

Fuente: La Jornada