Respetará Morena turno del PAN para presidir la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena respetará que el Partido Acción Nacional (PAN) presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la actual legislatura y el próximo fin de semana en su reunión plenaria, elegirá a los integrantes de ese organismo.

El presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, señaló lo anterior, al destacar que su partido está en la idea de respetar lo que dice la Ley Orgánica del Congreso.

Esta plantea que la presidencia de la Mesa Directiva se rota en orden decreciente entre las fuerzas políticas. El primer año le tocó a Morena, el segundo año le tocará a la segunda fuerza política, y luego sucesivamente a la siguiente, expuso al ser entrevistado en el marco del Informe de Actividades de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.

Destacó que el sábado siguiente, el grupo parlamentario guinda tendrá su plenaria, el domingo hará la elección de la mesa directiva y el lunes arrancan las sesiones en San Lázaro tras la instalación del Congreso General.

Gutiérrez Luna explicó que en la primera semana de trabajos del próximo periodo de sesiones, se atenderá la reforma constitucional que envió la presidenta de la República sobre extorsión. Con ello, se dará un marco general y a partir de este se reformarán leyes generales, a fin de que todos los estados tengan un mismo piso para poder combatir este delito que “es muy sensible para la ciudadanía”.

Al evaluar el anterior periodo de sesiones, consideró que la labor de la Mesa Directiva fue buena y de consensos, pues la mayoría de las reformas se aprobaron por unanimidad.

Eso habla de que “en la Cámara de Diputados se hizo un trabajo de diálogo, de entendimiento y comunicación entre todas las fuerzas políticas”, subrayó, tras señalar que se tuvo un proceso parlamentario ordenado, con contraste de ideas, a veces debate fuerte, “que es lo normal en un parlamento…pero sin que se rompieran límites.”

El morenista estimó que este entorno permitió avanzar “en las propuestas que la mayoría traía, luego de resaltar que este esfuerzo fue coordinado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, el cual dio frutos.

