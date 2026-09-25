Sheinbaum fija como prioridad reducir aranceles al acero y automóviles mexicanos en EU

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VILLAHERMOSA.- México mantiene abiertas las negociaciones comerciales con Estados Unidos con el objetivo de reducir los aranceles aplicados al acero y a los automóviles, además de evitar nuevos gravámenes, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de este viernes en Villahermosa, Tabasco.

La mandataria señaló que las conversaciones han registrado avances en algunos de los temas planteados por Washington, pero advirtió que el gobierno mexicano no aceptará condiciones que considere contrarias a la soberanía nacional, la Constitución o el marco del acuerdo comercial de América del Norte.

“Para nosotros el objetivo es disminuir las tarifas en acero y automóviles y que no haya más aranceles”, afirmó Sheinbaum, quien sostuvo que México busca preservar la integración económica con Estados Unidos sin comprometer decisiones que correspondan exclusivamente al país.

La negociación se concentra particularmente en sectores que actualmente enfrentan gravámenes estadounidenses. Días atrás, la presidenta había señalado que los principales aranceles que afectan las exportaciones mexicanas se encuentran en acero, aluminio, sus derivados y vehículos.

Sheinbaum indicó además que parte de la estrategia mexicana consiste en incrementar las compras de productos estadounidenses y reducir importaciones provenientes de otros mercados, como una vía para atender las preocupaciones de Washington por su déficit comercial con México.

La presidenta destacó que México es el principal comprador de mercancías estadounidenses y consideró que ese nivel de integración representa un elemento importante dentro de las conversaciones.

“No hay ningún país en el mundo que le compre más a Estados Unidos que México”, expresó. La condición de México como principal cliente de Estados Unidos también ha sido destacada previamente por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante las negociaciones comerciales.

El funcionario continuará las conversaciones la próxima semana en Washington acompañado por integrantes del equipo mexicano. Sheinbaum señaló que todavía no puede establecerse una fecha para alcanzar un acuerdo definitivo y evitó asegurar que las diferencias estarán resueltas antes de noviembre.

“Vamos bien, eso sí, y hay mucho interés de ambas naciones”, señaló la mandataria. Las negociaciones forman parte de un proceso que durante los últimos meses ha incluido conversaciones directas entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump, así como reuniones entre los equipos comerciales de ambos gobiernos.

El gobierno mexicano ha insistido particularmente en obtener mejores condiciones para el acero. Estados Unidos mantiene un arancel de 50 por ciento para este producto, mientras México ha planteado recibir un tratamiento diferenciado tomando en cuenta la integración de las cadenas productivas y el volumen de acero estadounidense que adquiere el mercado mexicano.

Durante la conferencia, Sheinbaum también se refirió al encuentro celebrado entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping, y consideró que la competencia económica entre las dos potencias no tendría que traducirse necesariamente en mayores rivalidades internacionales.

La presidenta sostuvo que la posición de México es favorecer la cooperación y la paz, y destacó el planteamiento expresado por Xi en torno a que el desarrollo económico de China no necesariamente resulta incompatible con los objetivos económicos de Estados Unidos.

Para el gobierno mexicano, añadió, la competencia comercial puede coexistir con mecanismos de cooperación entre las naciones. Mientras tanto, México continuará las conversaciones con Washington para buscar una reducción de los aranceles que afectan a sectores estratégicos de sus exportaciones y evitar la aplicación de nuevas medidas comerciales.