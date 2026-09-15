Senado avala ingreso de tropas estadounidenses armadas a México durante 10 días

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República autorizó el ingreso a México de 139 militares de Estados Unidos, quienes participarán armados en un ejercicio conjunto con las Fuerzas Armadas mexicanas del 20 al 30 de septiembre en Chihuahua.

Con 75 votos a favor, el pleno aprobó la entrada de la delegación perteneciente a la 101.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, como parte del Ejercicio Especializado Conjunto que se desarrollará en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis.

Los elementos extranjeros portarán armamento, el cual será trasladado a territorio mexicano mediante aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de acuerdo con la autorización concedida por el Senado.

La presencia de las tropas fue solicitada previamente al Poder Legislativo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tendrá una duración de 10 días.

Los militares estadounidenses llegarán el 20 de septiembre a la Quinta Zona Militar, ubicada en Santa Gertrudis, Chihuahua, donde se desarrollarán las actividades de capacitación y adiestramiento junto con integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El Senado señaló que el ejercicio busca fortalecer las capacidades operativas y la coordinación entre ambos países mediante la planificación y ejecución conjunta de operaciones militares.

Las actividades, precisó, deberán desarrollarse “bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación”.

La información difundida sobre el ejercicio no especifica las actividades concretas que realizarán los militares ni establece si la delegación estadounidense podrá desplazarse hacia otros puntos del país durante su estancia.

Está previsto que los 139 integrantes de la 101.ª División Aerotransportada permanezcan en Santa Gertrudis hasta el 30 de septiembre, cuando concluirá el ejercicio y retornarán a Estados Unidos.

Los ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos se han realizado anteriormente, aunque en esta ocasión el contingente autorizado es mayor al aprobado para algunos ejercicios previos. De la misma manera, militares mexicanos reciben autorización para salir del territorio nacional con el propósito de participar en actividades de capacitación y adiestramiento en Estados Unidos.

La cooperación bilateral en materia de seguridad también incluye actualmente la Operación Águila Alta, dirigida a enfrentar la utilización de drones por organizaciones criminales en la zona fronteriza.

Estos dispositivos han sido utilizados por grupos delictivos para tareas de vigilancia relacionadas con rutas empleadas para el tráfico de drogas y personas. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado que el ejercicio que se realizará en Chihuahua esté directamente relacionado con ese operativo.