Estefanía Mercado pone en marcha “Parquemanía” para recuperar espacios públicos de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado puso en marcha el programa “Parquemanía”, como parte de una estrategia orientada a recuperar, reactivar y dignificar los espacios públicos mediante la participación conjunta de los sectores social y empresarial.

El programa inició en el Parque Forjadores, donde la alcaldesa destacó la participación de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), liderada por Martín de la Cruz, como la primera organización en sumarse a esta iniciativa de corresponsabilidad social.

En suma, la CROC asumió un papel activo en el cuidado y reactivación del Parque Forjadores, además de impulsar actividades deportivas y culturales que fortalezcan la convivencia comunitaria.

Detalló que “Parquemanía” forma parte de las acciones contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2027 y tiene como propósito devolver vitalidad a los parques del municipio para consolidarlos como espacios seguros, accesibles e incluyentes para la recreación, el deporte y la convivencia familiar.

Durante el arranque, Estefanía Mercado subrayó la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad para fortalecer el cuidado de los espacios públicos y promover su aprovechamiento cotidiano por parte de las familias.

La estrategia busca que la recuperación de los parques trascienda el mejoramiento físico de estos espacios y contribuya a reconstruir el tejido social, fortalecer el sentido de pertenencia y avanzar en la construcción de una cultura de paz.

Con el inicio de “Parquemanía”, el gobierno encabezado por Estefanía Mercado reforzó su apuesta por la corresponsabilidad ciudadana como una herramienta para transformar los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias de Playa del Carmen.

Al inicio del programa asistieron el líder croquista, Martín de la Cruz; el ex basquetbolista profesional Eduardo Nájera; el secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Rusbel Pat; la secretaria de Desarrollo Económico, Estefanía Hernández; y militantes de la organización sindical.