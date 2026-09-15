Senado aprueba que jóvenes del Servicio Militar sean capacitados para auxiliar durante desastres naturales

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma para que los jóvenes que realizan el Servicio Militar Nacional (SMN) reciban capacitación en protección civil y puedan ser llamados para apoyar al Ejército Mexicano en las labores de auxilio a la población durante emergencias y desastres naturales.

Con 104 votos a favor, el pleno avaló la modificación que establece que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá incorporar durante la instrucción de los conscriptos conocimientos básicos sobre gestión de riesgos, primeros auxilios y actuación frente a situaciones de emergencia.

La reforma establece además que la Defensa podrá solicitar el apoyo de quienes realizan el Servicio Militar para auxiliar a la población de su comunidad, estado o región, conforme a las disposiciones que establezca el reglamento correspondiente.

La propuesta fue presentada originalmente por Miguel Riquelme, senador priista actualmente con licencia, y contó con una opinión favorable de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras su aprobación en el Senado, fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

El dictamen señala que la modificación busca aprovechar la experiencia desarrollada por el Ejército Mexicano en labores de protección civil, particularmente mediante la aplicación del Plan DN-III.

Este mecanismo permite movilizar personal militar capacitado para realizar acciones de rescate, evacuación, primeros auxilios y asistencia a comunidades afectadas por fenómenos naturales y otras emergencias.

De acuerdo con la exposición de motivos, incorporar estos conocimientos a la formación de los conscriptos permitiría ampliar la capacidad de respuesta ante contingencias sin modificar la naturaleza del Servicio Militar Nacional.

La reforma busca que los jóvenes cuenten con preparación básica para colaborar con las autoridades y las Fuerzas Armadas cuando una emergencia requiera mayores capacidades de respuesta.

El senador priista Gabriel Elizondo, suplente de Miguel Riquelme, defendió la modificación al considerar que permitirá fortalecer la prevención y preparar a los jóvenes para intervenir adecuadamente en situaciones que representen un riesgo para la población.

“Detrás de esta iniciativa existe una convicción sencilla, pero profundamente significativa: estar preparados para cuidar la vida de nuestra gente cuando más lo necesita; porque prevenir, auxiliar y proteger también son formas de servir a México”, señaló.

El legislador sostuvo que la capacitación podría traducirse en miles de jóvenes con conocimientos para actuar ante contingencias y contribuir a generar comunidades con mayores capacidades de respuesta.

“Porque frente a un desastre natural o una situación de emergencia, saber cómo actuar puede marcar la diferencia”, expresó.

La reforma deberá ahora ser analizada y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados antes de completar su trámite legislativo.