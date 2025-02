Senadores de Morena y el PVEM buscarán relevo familiar: “Si el pueblo lo pide, nos apuntamos”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, y los senadores Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, y Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, están dispuestos a competir por la gubernatura de sus Estados en 2027, pues no se puede decir que no al deseo del pueblo.

En entrevistas por separado, los tres senadores coincidieron en que sí están dispuestos a ir por la gubernatura. Félix Salgado explicó que él considera que no es correcto que un padre suceda a una hija en el máximo poder de un Estado; por eso, él puede esperar incluso hasta 2033 para postularse, pero si en la encuesta para decidir la candidatura en 2027 él aparece en el primer lugar, como ocurre desde ahora, pues entonces sí será candidato.

“Yo puedo ser cuando se me antoje, porque no hay impedimento legal, la Constitución no me lo prohíbe, pero se ve mal que el papá sustituya o viceversa. Eso se ve mal y yo se lo digo al pueblo. A ver, yo soy senador de reelección y no quería. Soy enemigo de la reelección y me dijeron: ‘vas a ir, porque encabezas las preferencias electorales y tenemos que ganar la mayoría calificada’, y aquí tienen a su tarugo y acepté ir, en contra de mi convicción”, dijo.

“Lo que diga el pueblo. Una cosa es lo que yo sienta, que se ve mal, y aparte la Constitución lo permite. Es decir, sí se puede, pero no se debe. En esa posición estoy yo. Que vaya a encuestas. Que pregunten en Guerrero y pregunten quién quieren que sea su candidato o candidata. ¿Qué no se le va a hacer caso al pueblo? Se le tiene que hacer caso al pueblo. Si el pueblo se encapricha, ¿qué hago?, ni modo de llevarle la contraria. ¿No es lo que el pueblo diga? No lo que yo diga, y yo nunca he dicho quiero ser”, resaltó.

Ruth González, senadora por San Luis Potosí, explicó que “siempre lo hemos dicho, la gente decide, la gente manda y lo que San Luis Potosí decida en 2027; ya serán otros tiempos. Por el momento, mi trabajo es legislar, mi trabajo es estar aquí en el Senado y vamos a trabajar para ello.

“Vuelvo a decir que es muy prematuro. Yo creo que no son los tiempos adecuados. Es importante mencionar y recalcar que yo nunca he mencionado que quiero ser. Se han hecho conjeturas y de ninguna manera vamos a permitir que eso suceda. Hoy, mi labor es legislar”, aseguró.

Pero a la pregunta de si participará en un proceso interno de medición, respondió que “por supuesto; si en una medición la gente lo decide, pues sí. Pero habrá que ver también las circunstancias de lo que pueda haber dentro de dos años, primero ver que dios me los preste de vida y después vemos”.

Saúl Monreal recordó que la Constitución no le impide ir por la candidatura, “a fin de cuentas, si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, pues así va a ser. O sea, es una decisión del pueblo de Zacatecas, como también si deciden que no participe, es por la voluntad del pueblo.

“Sí la deseo, la aspiro y voy a esperar los tiempos”, afirmó.

En tanto, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, quien fue el impulsor del cambio para que la reforma que regula el nepotismo electoral entre en vigor en 2030, y no en 2027, confió en que la Cámara de Diputados avale en sus términos la minuta.

Interrogado sobre el anuncio del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, que buscará que se cambie la entrada en vigor a 2027, Manuel Velasco dijo que el diputado federal tiene interés en ser gobernador de Zacatecas y que lo importante es esperar a ver cómo vota la Cámara de Diputados.

