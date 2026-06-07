Supervisa Mara Lezama remodelación de la Base de la Policía Estatal en Cancún

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó los trabajos de remodelación de la base de la Policía Estatal en Cancún, obra que fortalece la capacidad operativa de la corporación de seguridad y mejora las condiciones laborales de los elementos.

Durante un recorrido por las instalaciones acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, la gobernadora destacó que la capacidad instalada es para 94 mujeres y 134 hombres, un total de 228 policías capacitados, con instalaciones dignas.

Asimismo, Mara Lezama detalló que la remodelación contempla una inversión cercana a los 10 millones de pesos totalmente transparentados, provenientes del Fideicomiso de Seguridad.

“El impacto directo es con las y los policías, y el objetivo es que se refleje ahí, en las calles, con esta dignificación de la policía aquí en Cancún. Eran instalaciones prácticamente que estaban subutilizadas, hoy tienen un objetivo, fortalecer las instituciones que a su vez fortalece la tranquilidad y la construcción de paz para todas las familias”, dijo Mara Lezama.

La gobernadora agregó que es una inversión que vale la pena, como también en la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad, las maestrías, la capacitación, en los arcos de seguridad, en equipamiento y en mejora de condiciones laborales.

Destacó que Quintana Roo tiene la policía mejor pagada del país, con instalaciones dignas para las horas de descanso.