Sequía afecta a más del 50 % del territorio estatal, pese a lluvias

CANCÚN.- Más del 50 % del territorio de Quintana Roo enfrenta sequía o escasez de humedad en plena temporada de lluvias, reveló la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El informe detalla que un 24.7 % presenta sequía moderada y un 27.6 % está en condición de “anormalmente seco”.

Los municipios más afectados son Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, debido a precipitaciones por debajo del promedio. En total, nueve de los once municipios presentan algún grado de afectación, entre ellos Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

La Conagua atribuyó la situación a un déficit de lluvias que también afecta a otras regiones del país, lo que ha expandido las áreas con sequía moderada (D1) y condiciones anormalmente secas (D0) en el noreste, Pacífico sur y sureste de México.

Antonio Riveroll Ribbon, director de Protección Civil de Benito Juárez, indicó que se prevé un aumento de lluvias hacia finales de agosto, coincidiendo con el fin de la “canícula”. Sin embargo, advirtió que las precipitaciones recientes han sido irregulares, con chubascos aislados y amplias zonas con cielo despejado.

Actualmente, se monitorean dos zonas de baja presión y la trayectoria de la tormenta tropical “Erin”, sin riesgo para Quintana Roo por el momento. Riveroll exhortó a la población a tomar precauciones, como limpiar frentes de viviendas, evitar acumulación de objetos que retengan agua y podar árboles para prevenir accidentes durante lluvias intensas.