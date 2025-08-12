Estefanía Mercado lanza programa “Playa Llena, Corazón Contento”, que garantizará alimentación a 3 mil familias de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En un paso firme hacia la prosperidad compartida y el bienestar de las familias, la presidenta municipal Estefanía Mercado presentó oficialmente el programa social municipal “Playa Llena, Corazón Contento”, que beneficiará a más de 3 mil familias playenses cada mes, garantizando que ningún hogar se quede sin alimentos.

“Cuando hay comida en la mesa, hay tranquilidad en el hogar, hay paz en la comunidad y hay esperanza en el corazón. Este programa es un compromiso cumplido con nuestra gente y un paso más hacia la Playa del Carmen próspera que soñamos”, afirmó la presidenta municipal.

El nuevo esquema de apoyo se suma y fortalece los esfuerzos que encabezan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora Mara Lezama, para garantizar que el bienestar llegue de manera directa, sin intermediarios y sin burocracia, a quienes más lo necesitan.

Un modelo de política social con sello Playa del Carmen

Con esta acción, Playa del Carmen se posiciona como referente en Quintana Roo y en México en el diseño de políticas sociales locales que no solo atienden la emergencia alimentaria, sino que construyen seguridad alimentaria de forma constante y sostenible.

El programa funcionará con reglas claras, transparencia absoluta y cercanía con la gente. La inscripción será presencial en la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, de 9:00 a 17:00 horas, en el Palacio Nuevo, presentando INE vigente, comprobante de domicilio y CURP.

Un gobierno municipal que pone a las personas en el centro

“Playa Llena, Corazón Contento” no es solo un programa de entrega de despensas; es una estrategia de bienestar que busca cerrar brechas de desigualdad y colocar a la persona y su familia en el centro de la acción gubernamental.

Con este lanzamiento, Playa del Carmen reafirma su liderazgo en políticas públicas con rostro humano, impulsando un modelo de desarrollo local donde la prosperidad se mide en familias tranquilas, hogares con comida y comunidades en paz.