Servicio Públicos Municipales concesionados por Municipios neoliberales; todo concesionan, todo es negocio

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• Polo de turismo clase mundial con basureros de la edad media.

• En Quintana Roo campean los negocios leoninos a costa de los servicios públicos municipales: agua, basura, transporte, calles y hasta baches.

• Aún así, vuelven a pedir el voto vestidos de guinda, buscan más cargos para hacer lo mismo; van por “toma todo”.

Un gobierno municipal que no atiende ni resuelve los servicios públicos a la ciudadanía, no puede llamarse gobierno. Entonces, ¿a qué se dedican? Tenemos gobiernos municipales concesionados; no hay gobernanza pública, es gerencia privada y empresas favoritas.

La más importante misión municipal, el gobierno más cercano al pueblo, son los servicios, pero qué flojera, dice la alcaldesa de la Peña. Que todo lo resuelva la empresa concesionaria, hasta el terreno, sin licitación; adjudicación directa por la “urgencia” del caso. Acciones verdes, campañas guindas para la reelección.

Los gobiernos municipales verdes, azules y guindas en Cancún y Playa del Carmen, hace años abandonaron la misión sustantiva de los servicios públicos municipales y los han convertido en negocio.

Las secretarías de Obras, Ecología, Economía, nada. Semarnat, Profepa, Sedatu, nada de nada. No hay política pública y ni siquiera un plan que reconozca la dimensión de la tragedia ambiental en el paraíso mexicano caribeño ahogado de basura en la edad media de lixiviados.

Los más golosos son la pandilla de Jorge Emilio; actúan tipo crimen organizado, desde el Ejecutivo y desde el Congreso reforman leyes con otro primo de la Peña para favorecer casinos de Jorge Emilio. No les preocupa ni hablan de un problema estructural que requiere una gran visión para resolverlo; no, la prioridad es el negocio.

Condonan impuestos, aprueban presupuestos y cuentas públicas en materia de concesiones de basura, contenedores, parquímetros, cambios de uso de suelo, transporte urbano; negocios verdes y azules desde los tiempos tricolores, todo igual; algunas acciones pudieron ser revertidas, pero mostraron los dientes. En el poder Judicial también tienen su alfil verde preferido, aunque no único. El TSJE un nido de poderes.

Regresando con la niña verde que despacha en el palacio de la avenida Tulum, de plano se desentiende; no quiere saber nada de ese molestoso tema de colecta y destino de la basura; es un tema que da asquito. Que se concesione ¡todo!

TODO… HASTA EL TERRENO: ANA PATY

Todo lo dejará en manos de un negocio particular… todo… hasta el terreno. ¿Con quién lo van a conseguir? La autoridad municipal se despoja por completo de una de sus primeras responsabilidades constitucionales para las que fue elegida y la entrega a manos de empresas afines a Jorge Emilio, las de Monterrey de preferencia.

Los verdes son más que neoliberales y lo suyo lo suyo, es otorgar concesiones, no ejercer el servicio público; siempre andan en campaña. Actúan como verdes y en campaña portan camisetas guindas. Nadie les gana. Son de las familias genios!

LA BASURA EN CHETUMAL; EL TIEMPO SE ACABA

Caso diferente es en Othón P. Blanco, donde los servicios los mantiene el municipio, pero el problema de la basura es el mismo; Yensunni no le entra al fondo; tema congelado con pretexto de lío legal; y ya se va, el tiempo se acaba.

Aquí el tema no son los negocios -hasta el momento-, pero sí la responsabilidad moral de asumir o dejar pasar un tema fundamental de eficiencia y gobernanza: ¡la basura!

MODUS OPERANDIS: HASTA QUE REVIENTE LA LIGA

El modus operandi es llevar los problemas hasta el límite; que exploten, entonces, a tomar decisiones fast track en lo oscurito; después solo informan de la decisión ejecutada. Negocios boyantes, aunque el problema de la basura siga sin resolverse. Quitar a una empresa para poner otra.

Promotora Inmobiliaria Majahual (PIMSA) afuera y entra…

Ana Paty reitera: “…hay muchas empresas, vamos a ver la mejor opción, pero si les adelanto, como les dije en algún momento, nosotros no vamos a volver a invertir en la compra de un terreno, ni en la construcción de una celda, si vamos nosotros a tener un servicio, va hacer un servicio completo. Gulp!

La basura, tema negro que da asco; nadie resuelve la crisis de salud pública y daños ecológicos; polo de turismo clase mundial con basureros de la edad media; sean tricolores, azules, verdes, guindas, todos por igual, municipios y estado, miran a otro lado. Eso sí, todos van por la reelección. Usted tiene la última palabra.

