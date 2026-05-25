Autorizan a Defensa reconstrucción del muelle Casa Bacalar

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BACALAR.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la reconstrucción del muelle Casa Bacalar, ubicado en la Laguna de Bacalar, al sur del Caribe mexicano.

El proyecto contempla dos etapas principales: la ejecución de la obra y la operación de la infraestructura rehabilitada.

La primera fase tendrá una duración estimada de 45 días e incluirá la movilización de equipos, instalación de barreras de turbidez para protección ambiental, retiro de la estructura actual, manejo de residuos, colocación de nuevos pilotes, montaje estructural y trabajos de acabados.

De acuerdo con el plan autorizado, las labores fueron diseñadas para minimizar afectaciones ambientales en la laguna durante el proceso constructivo.

La segunda etapa considera una vida útil proyectada de 50 años, sustentada en el uso de materiales resistentes como madera de chicozapote y fijaciones de acero inoxidable tipo 316, seleccionados por su durabilidad en ambientes acuáticos.

El proyecto consiste en la sustitución, rehabilitación y mejoramiento de un muelle ya existente, además de la rehabilitación de tres palapas dentro de una superficie total de 278.54 metros cuadrados.

La obra fue clasificada como una intervención de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura marítimo-terrestre vinculada a servicios turísticos e institucionales, y no como una nueva construcción.

Según el resolutivo, la infraestructura actual presenta deterioro en pilotes de madera, colapso de cubiertas vegetales y corrosión en elementos de fijación, situación que la autoridad considera un pasivo ambiental activo.

La inversión estimada para la rehabilitación asciende a aproximadamente 2.5 millones de pesos.