Detienen a mujer acusada de abandonar a recién nacido en Cancún

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CANCÚN.- El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó la detención de Ana Laura “N”, señalada por su probable participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa y abandono de menores, tras el hallazgo de un recién nacido dentro de un contenedor de basura en Cancún.

Durante la conferencia de la Mesa de Seguridad, el fiscal informó que la mujer podría enfrentar una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Las investigaciones iniciaron luego de un reporte recibido el pasado 18 de mayo a través del número de emergencias 911, relacionado con el abandono del bebé en la Supermanzana 107 del fraccionamiento Paraíso Maya, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con López Salazar, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reunió diversos datos de prueba mediante entrevistas, análisis de videograbaciones y trabajos de investigación tanto de campo como de gabinete.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ana Laura “N”, misma que fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación.

El fiscal precisó que la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Las autoridades señalaron que durante el proceso se garantizará el respeto al debido proceso y la protección del interés superior de la niñez.

En la conferencia también participaron representantes de la Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y fuerzas militares desplegadas en Cancún.