Sheinbaum acepta indagatoria, pero anticipa exoneración del hijo de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe impedimento alguno para que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, luego de que legisladores del PAN solicitaran indagar su participación como supervisor de la obra.

Durante su declaración, la mandataria sostuvo que en el gobierno federal no se protege a ninguna persona y aclaró que, independientemente de denuncias políticas, el accidente derivó automáticamente en la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Sheinbaum explicó que la función de López Beltrán dentro del proyecto fue de carácter honorífico y estuvo enfocada en el seguimiento de los avances y tiempos de la construcción, mientras que la supervisión técnica y las decisiones relacionadas con la infraestructura ferroviaria correspondieron exclusivamente a ingenieros especializados.

En ese sentido, subrayó que si las causas del descarrilamiento están vinculadas con fallas técnicas en la vía o en la obra, la responsabilidad recaería en quienes tuvieron a su cargo la supervisión técnica del proyecto, y no en quienes desempeñaron tareas administrativas o de acompañamiento.

La presidenta también adelantó que la Fiscalía General de la República dará a conocer en los próximos días —o a más tardar la próxima semana— un primer dictamen sobre las causas del accidente, mientras continúa la investigación completa.

Añadió que, una vez emitido este primer informe, se iniciará el proceso de reparación integral del daño a favor de las personas que viajaban en el tren al momento del descarrilamiento, quienes comenzarán a ser citadas de manera individual para dar seguimiento a sus casos.