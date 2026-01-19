‘Alito’ Moreno apoya que Trump intervenga para atacar a cárteles en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, defendió la cooperación del gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen organizado en México y rechazó que dicha colaboración implique una violación a la soberanía nacional. En contraste, acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de cerrar la puerta al apoyo internacional bajo un enfoque ideológico que, dijo, no responde a la magnitud de la crisis de violencia que enfrenta el país.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el líder priista calificó como falsa la narrativa oficial que equipara la cooperación en materia de seguridad con una intromisión extranjera. Aseguró que ese argumento no tiene sustento en la realidad y solo sirve para justificar la falta de resultados frente a los cárteles del crimen organizado.

Moreno sostuvo que el problema de la violencia requiere una estrategia frontal y coordinada, en la que la colaboración con Estados Unidos es clave, dada su capacidad tecnológica, de inteligencia y de equipamiento. Señaló que se trata de la principal potencia económica y militar del mundo, por lo que desaprovechar esa cooperación representa, a su juicio, una decisión equivocada.

El dirigente del PRI insistió en que la cooperación bilateral no es un planteamiento nuevo, sino una práctica histórica entre ambos países, tanto a nivel federal como estatal. Recordó que durante su etapa como gobernador se realizaron intercambios de información y procesos de capacitación internacional para fuerzas de seguridad, sin que ello pusiera en entredicho la soberanía nacional.

Asimismo, cuestionó el enfoque del actual gobierno frente a los problemas de inseguridad y de servicios públicos, al considerar que la ideología no sustituye a las soluciones concretas. “La gente no vive de discursos ni de ideología; lo que exige son resultados, seguridad y acceso a servicios básicos”, expresó.

Finalmente, Moreno afirmó que Estados Unidos ha manifestado públicamente su disposición para apoyar a México en el combate al crimen organizado, pero acusó al gobierno federal de rechazar esa ayuda. Subrayó que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de las familias mexicanas y sostuvo que ese objetivo solo puede alcanzarse mediante una estrategia de cooperación real y efectiva.