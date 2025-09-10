Sheinbaum acusa a Calderón de “entreguista” por criticar la reforma judicial en EU

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió este miércoles contra el expresidente Felipe Calderón, a quien calificó de “entreguista”, luego de que desde Estados Unidos criticara la reforma judicial aprobada en México.

“Es indignante, no tiene otra palabra. Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, le ponemos entreguista”, declaró la mandataria en su conferencia mañanera.

Sheinbaum consideró inaceptable que Calderón sugiriera una injerencia diplomática en asuntos internos del país y comparó sus dichos con uno de los episodios más oscuros de la historia nacional: “Imagínense, cómo es posible que diga que la reforma haya pasado por las narices del embajador estadounidense y que no hiciera nada. ¿Cuál es el peor momento de un embajador interviniendo en México? El golpe de Estado contra Madero, donde el embajador Wilson fue el orquestador”.

Las críticas de la Presidenta se dieron tras la participación de Calderón en una conferencia en la Universidad de Georgetown titulada “El Estado de la Democracia en América”, donde el exmandatario advirtió que “México es la segunda democracia más grande, o solía serlo. Realmente creo que en México están en riesgo las elecciones libres y justas”.

Calderón centró sus señalamientos en la Reforma Judicial impulsada por el gobierno de Sheinbaum, que permitió por primera vez la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fuente: El Sol de México