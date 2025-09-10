Entregan Mara Lezama y Ana Paty Peralta, 725 cámaras corporales a la Policía de Benito Juárez

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Al participar en la entrega de 725 cámaras corporales a elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que esto significa que ahora cuentan con mejores herramientas, que la ciudadanía confía más en las y los policías, y que se cortan de raíz prácticas que tanto daño le hacen a la seguridad.

En la explanada de la corporación municipal, acompañada de la presidenta Ana Paty Peralta de la Peña y del titular de la SMSCyT, Jaime Padilla Barrientos, la Gobernadora destacó que esta entrega también demuestra que la seguridad se construye en equipo, entre todas y entre todos.

“Aquí no puede haber esfuerzos aislados, aquí todas y todos ponemos nuestra parte en esta responsabilidad compartida, desde el municipio hasta el estado, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que siempre con acompaña en esta gran tarea”, aseguró Mara Lezama.

Al referirse a las cámaras entregadas que graban en 2k y hasta por 12 horas, la titular del Ejecutivo añadió que son más de 31 millones de pesos invertidos en cuidar a la gente y eso se traduce en tranquilidad para las familias que quieren vivir sin miedo, salir a trabajar y o a estudiar con confianza y volver a casa sabiendo que hay instituciones, seres humanos que los cuidan.

Asimismo, la gobernadora Mara Lezama dio a conocer que en este gobierno humanista con corazón feminista se refuerzan las acciones con tecnología de vanguardia y con programas que nos colocan a la altura de los retos de hoy.

Por su parte, la presidenta Ana Paty Peralta destacó que al entrar en operación estas 725 cámaras portátiles quedará grabada en audio y vídeo toda la jornada del policía y forma parte de la nueva etapa de profesionalización y dignificación.

El secretario Padilla Barrientos explicó que estas herramientas apoyarán a los oficiales en el cumplimiento de protocolos de actuación y contribuirán a prevenir actos de corrupción. Fueron asignadas a Tránsito, GEAVIG, Policía Auxiliar, Búsqueda y Localización, Seguridad Ciudadana y Policía Turística.

Recibieron las primeras cámaras los elementos César Rodríguez Plácido, Viridiana Yazmín Benitez Solana, Erce Omar Peraza Aguilar, Cecilia Méndez Chablé y Jessica Dianeth Campos Cardos.

Estuvieron en el presídium el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar; el coordinador general de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres, Julio Villarreal Zapata, y la regidora Susana Andrea Dzib González, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva, Tránsito, Bomberos y Protección Civil.