Sheinbaum acusa a Lorenzo Córdova de mantener contrataciones con proveedores electorales hoy cuestionados

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló a la gestión de Lorenzo Córdova como responsable de mantener las condiciones de contratación con proveedores electorales hoy cuestionados y sostuvo que la presunta corrupción investigada en el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene antecedentes desde 1999, no únicamente durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

En la conferencia matutina del 30 de octubre, la mandataria citó una declaración de Córdova sobre problemas con empresas fabricantes de material electoral y lo acusó de conservar los lineamientos que permitieron seguir contratándolas.

“Los contratos que se hicieron con esta empresa y otras no vienen del 2023 ni del 2024, vienen de lejos”, expresó.

Sheinbaum también vinculó esos antecedentes con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Recordó que durante la presidencia de Córdova se estableció ese esquema y el Consejo General del INE designó a sus consejeros, incluida Taddei como presidenta del organismo de Sonora en 2014.

Según la mandataria, los órganos locales mantuvieron reglas que favorecieron la contratación de las mismas compañías, actualmente señaladas por su cercanía con la expresidenta del INE.

“Esta presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde 1999”, afirmó.

La presidenta sostuvo que desde 2014 los OPLE han adquirido material electoral únicamente de esas empresas. Sus declaraciones constituyen señalamientos sobre el funcionamiento de las contrataciones, sujetos a las investigaciones correspondientes.

Respecto a una eventual responsabilidad penal de Taddei, pidió esperar los resultados de las auditorías y las indagatorias ministeriales antes de anticipar cargos o consecuencias jurídicas.

Sheinbaum afirmó que, hasta ese momento, la exconsejera presidenta no enfrentaba un proceso ni tenía una orden de aprehensión. No se pronunció sobre un posible riesgo de que abandonara el país para evadir a las autoridades.

“Tiene que haber una investigación, no se adelanten, han salido temas públicos, pero tiene que haber su investigación de la Auditoría, de la Fiscalía y, si consideran que sí se procede, pues se procede”, manifestó.