Sheinbaum advierte inspecciones del SAT a gasolineros que excedan precio tope

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría iniciar revisiones a gasolineras que no respeten el precio tope del diésel acordado con el Gobierno federal, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El señalamiento se dio luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectara que cerca del 45% de las estaciones de servicio venden el litro de diésel por encima del precio máximo establecido de 28.30 pesos.

“No hay razón de ser. Se está dando un apoyo mediante la disminución del IEPS y se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel. Ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer toda la revisión con el SAT”, advirtió la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum adelantó que el gobierno sostendrá una nueva reunión con representantes del sector gasolinero para revisar el cumplimiento del acuerdo y avanzar en un plan que permita reducir el precio del combustible.

El diésel forma parte de la estrategia gubernamental para contener la inflación, ya que es el principal insumo del transporte de carga, cuyo costo impacta directamente en el precio de productos básicos como alimentos.

Como parte de este esquema, el gobierno federal aplica un estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); sin embargo, este apoyo se redujo recientemente, al pasar de 80.35% a 43.17%.

Actualmente, el subsidio implica que el gobierno cubre alrededor de 3.17 pesos por cada litro de diésel, con el objetivo de amortiguar el impacto en los consumidores.