Sheinbaum confía en acuerdo con la CNTE antes del Mundial 2026; reconoce límites presupuestales

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcancen acuerdos mediante el diálogo, pese a las amenazas de movilizaciones durante la inauguración del Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que continúan las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y representantes del magisterio disidente.

Gobierno mantiene diálogo con la CNTE

Al ser cuestionada sobre si existe tiempo suficiente para resolver el conflicto antes del arranque de la Copa del Mundo, previsto dentro de 12 días, Sheinbaum afirmó que las conversaciones siguen avanzando.

“Yo confío en que salgan adelante las pláticas. Vamos a confiar en ello”, respondió.

La Presidenta explicó que hasta el día anterior la movilización estaba integrada principalmente por integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, aunque este lunes se sumarían docentes de otras entidades del país.

“Con diálogo vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender en su totalidad, pero hay otras que sí”, señaló.

Destaca avances para maestros durante el gobierno de López Obrador

Sheinbaum recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se eliminó la parte punitiva de la reforma educativa impulsada en gobiernos anteriores.

Según explicó, esa decisión permitió la basificación de cerca de un millón de docentes en todo el país durante los últimos seis años.

“Eso permitió que se basificaran alrededor de casi un millón de maestros, es decir, que tuvieran una plaza definitiva”, indicó.

La mandataria reconoció que aún existen temas pendientes relacionados con los mecanismos de evaluación y promoción del personal docente, asuntos que continúan siendo motivo de inconformidad entre sectores del magisterio.

Consulta nacional sobre el USICAMM

La presidenta también se refirió a las demandas de la CNTE relacionadas con el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Explicó que algunos grupos magisteriales buscan modificar las reglas actuales para el otorgamiento de plazas y promociones, así como eliminar referencias a la evaluación docente dentro del artículo tercero constitucional.

De acuerdo con Sheinbaum, algunos sectores plantean regresar a esquemas de comisiones mixtas integradas por representantes sindicales y autoridades educativas.

Sin embargo, señaló que antes de tomar cualquier decisión, el Gobierno federal buscará conocer la opinión de las y los maestros de todo el país mediante una consulta nacional.

Buscan evitar prácticas de corrupción

La presidenta recordó que en el pasado existieron problemas relacionados con la asignación discrecional de plazas docentes.

“Se llegaron a vender plazas o se otorgaban a familiares y conocidos. Lo que queremos es preguntarles directamente a los maestros qué sistema consideran mejor”, afirmó.

Indicó que la consulta estaba prevista para realizarse durante este año, aunque diversos factores impidieron su desarrollo.

No obstante, adelantó que el proceso comenzará a organizarse a partir del inicio del próximo año para recoger las opiniones del magisterio sobre el funcionamiento del USICAMM y otros temas relacionados con la carrera docente.