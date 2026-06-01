Rafael Marín respalda llamado de Claudia Sheinbaum a defender la soberanía nacional

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo expresó su respaldo al mensaje emitido este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que convocó a defender la soberanía nacional y reiteró la postura de México frente a los desafíos del entorno internacional.

Durante una reunión con militantes y simpatizantes de Morena en el parque El Limonero de Cancún, Rafael Marín siguió la transmisión del mensaje presidencial y destacó el contenido del discurso pronunciado por la mandataria federal.

Reconoce mensaje de unidad y defensa de la nación

El empresario y político quintanarroense señaló que el pronunciamiento de la Presidenta refleja el sentir de amplios sectores de la población y fortalece la unidad en torno a los principios de soberanía e independencia nacional.

“Estamos muy emocionados por el discurso patriótico de nuestra presidenta”, expresó.

Asimismo, consideró que Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo de la ciudadanía para enfrentar los retos que se presenten en materia de defensa de la soberanía del país.

“Cuenta con todo el pueblo de México para defender la patria”, afirmó.

Rafael Marín sostuvo que uno de los aspectos más relevantes del mensaje fue la definición clara de la posición del Gobierno de México frente a situaciones que involucran a actores extranjeros.

“Se marcó la línea y la posición de México ante todo este embate de los gobiernos extranjeros”, señaló.

A su juicio, el discurso contribuye a brindar certidumbre sobre el rumbo de la administración federal y reafirma los principios de independencia y autodeterminación nacional.

Llama a fortalecer los valores del movimiento

Durante el encuentro realizado en Cancún, Marín también destacó el llamado a la participación ciudadana contenido en el mensaje presidencial.

Afirmó que la convocatoria fortalece los valores que dieron origen al movimiento de transformación y permite consolidar un proyecto basado en la defensa de la soberanía y el bienestar de la población.

“Estamos en esta línea de estos valores, de la consolidación del movimiento”, comentó.

Añadió que el proceso de transformación ha contribuido a fortalecer la visión de un país libre, independiente y soberano.

Finalmente, Rafael Marín destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del país y respaldó la visión que impulsa desde el Gobierno federal.

“Es una presidenta con carácter y que realmente defiende a la nación”, concluyó.