Sheinbaum confirma que próximo envío de ayuda humanitaria a Cuba no incluirá petróleo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México enviará un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, que incluirá alimentos y otros insumos solicitados por las autoridades de la isla, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Ciudad de México.

La mandataria explicó que la decisión responde a peticiones directas del gobierno cubano y tiene como finalidad apoyar a la población ante las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño. “Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita a su pueblo”, afirmó.

Detalló que el envío estará enfocado principalmente en productos alimentarios y otros apoyos específicos requeridos por la isla. No obstante, aclaró que en esta ocasión no se contempla el suministro de petróleo.

“Por lo pronto”, puntualizó, México no enviará crudo, marcando así una distinción entre la asistencia humanitaria y el apoyo energético, en el contexto de las restricciones que enfrenta Cuba para acceder a combustibles.

México ha sostenido en distintos momentos una política de cooperación con la isla, especialmente en materia de salud y apoyo humanitario. En esta ocasión, el énfasis —subrayó el gobierno federal— está en atender necesidades básicas como la alimentación, sin incluir por ahora el envío de energéticos.