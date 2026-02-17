SAT inicia embargos contra siete inmuebles vinculados a Borge

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un proceso de embargo contra siete bienes inmuebles vinculados al exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, quien actualmente se encuentra en prisión, por presuntos adeudos de impuestos federales.

De acuerdo con documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del estado, hasta ahora sólo se ha concretado la inmovilización de un departamento ubicado en el condominio Arena, en Playa del Carmen, en las inmediaciones de la playa Shangri-la. La diligencia fue registrada el 14 de enero bajo el folio real 60412.

El oficio 2025-003387, emitido por la Administración General de Recaudación —a través de la Administración Desconcentrada de Recaudación Quintana Roo 2—, establece que se procedió a señalar y asegurar diversos inmuebles identificados mediante consulta pública.

La documentación revisada refiere un adeudo por tres millones 897 mil 506 pesos. No obstante, se advierte que el monto podría incrementarse debido a posibles omisiones en el pago de impuestos federales como el IVA y el ISR.

Además del inmueble ya embargado, existen órdenes sobre otras seis propiedades: tres localizadas en Cozumel y tres más en Chetumal, tanto en zonas céntricas y costeras como en la comunidad de Juan Sabaria. Hasta el momento, estas medidas permanecen pendientes de ejecución.

Los nuevos embargos se superponen a otros aseguramientos dictados previamente por un juez de control de Chetumal dentro de una causa penal por desempeño irregular de la función pública, ante la presunta adquisición de bienes con recursos del erario.

A principios de este año, dos inmuebles en Cozumel que habían sido asegurados en ese proceso fueron liberados; sin embargo, ahora vuelven a quedar bajo restricción, esta vez por determinación de la autoridad fiscal federal.