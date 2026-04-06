Sheinbaum descarta bloqueos y asegura atención a demandas de transportistas y agricultores

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno federal ha atendido las demandas de transportistas y agricultores, luego del anuncio de un paro nacional que contempla el cierre de carreteras en al menos 20 estados del país.

La mandataria subrayó que el diálogo con ambos sectores se mantiene abierto, por lo que consideró que no existen razones para llevar a cabo bloqueos, especialmente en el contexto del regreso de miles de vacacionistas tras el periodo de Semana Santa.

“No hay cerrazón del Gobierno. Hay transportistas que tienen demandas por problemas en los trámites. Se están atendiendo también problemas de inseguridad en carreteras, por la Guardia Nacional”, afirmó.

Sheinbaum adelantó que a las 10:00 horas se ofrecería más información mediante una conferencia encabezada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con el objetivo de detallar los avances en las negociaciones con ambos sectores.

En ese sentido, reiteró que existe un diálogo permanente y que las dependencias federales trabajan para atender las peticiones. “Que el pueblo de México sepa que se atienden las demandas”, enfatizó.

La jefa del Ejecutivo también señaló que el gobierno ha brindado apoyo continuo a estos grupos desde 2025, aunque precisó que no todos los planteamientos pueden ser cubiertos. “Los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”, expresó.

Finalmente, indicó que son “tres o cuatro líderes” quienes estarían promoviendo los cierres carreteros, pese a los avances en las mesas de diálogo con autoridades federales.