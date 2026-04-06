“Pagarán un precio muy alto”, dice Trump a Irán por rechazar propuesta de alto al fuego

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el plazo fijado para que Irán alcance un acuerdo vence de manera definitiva este martes, y advirtió que habrá consecuencias tras el rechazo de Teherán a su propuesta de alto el fuego de 45 días.

“Estoy muy molesto, van a pagar un precio muy alto por eso”, declaró el mandatario en sus primeras reacciones luego de que la república islámica descartara la iniciativa estadounidense y, en su lugar, planteara un plan alternativo para poner fin al conflicto en la región.

De acuerdo con la agencia oficial iraní, la propuesta de Teherán incluye el cese de los enfrentamientos, un protocolo para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones económicas y un programa de reconstrucción.

Trump consideró que la propuesta iraní es relevante, pero insuficiente para satisfacer las exigencias de Washington en el contexto de la actual crisis en Oriente Medio.

El presidente estadounidense adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa a las 13:00 horas locales, en la que se espera que amplíe su postura y detalle posibles acciones ante la falta de acuerdo.

El mandatario también dejó entrever los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. “Si pudiera elegir, me quedaría con el petróleo; podríamos irnos ahora, pero quiero terminar con esto y espero que termine pronto”, afirmó.

La tensión entre ambos países se mantiene en aumento, en un escenario marcado por ultimátums, amenazas y propuestas diplomáticas que hasta ahora no han logrado destrabar el conflicto.