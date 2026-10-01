Sheinbaum destaca avances para las mujeres al cumplir dos años como presidenta de México

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CIUDAD DE MÉXICO.- Al cumplirse dos años de su llegada a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que uno de los principales cambios derivados de que una mujer encabece por primera vez el Ejecutivo federal está en la percepción de las nuevas generaciones sobre los espacios que pueden ocupar las mujeres.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su llegada a la Presidencia representa un cambio simbólico para niñas y niños, al mostrarles que una mujer puede ocupar el máximo cargo político del país. Sheinbaum asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024.

La mandataria recordó que durante su infancia la posibilidad de que una mujer llegara a la Presidencia parecía inexistente, debido a que todos los titulares del Ejecutivo habían sido hombres. A su juicio, esa percepción ha comenzado a modificarse entre las nuevas generaciones.

“Ese solo hecho cambia la mentalidad de las niñas y los niños”, expresó. Agregó que observa particularmente entre jóvenes y niñas una visión distinta sobre sus posibilidades de desarrollo y reiteró una de las frases utilizadas por su gobierno: “Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”.

Sheinbaum señaló que esa transformación también se refleja en la presencia de mujeres al frente de gobiernos estatales, al considerar que actualmente se ha normalizado que una mujer ocupe una gubernatura.

A ello sumó las políticas públicas implementadas durante su administración, entre ellas la Pensión Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años. El programa entrega actualmente 3 mil 100 pesos bimestrales y alcanza a casi tres millones de beneficiarias, de acuerdo con información presentada por el Gobierno federal en septiembre.

La presidenta destacó además las reformas constitucionales y legales aprobadas en materia de igualdad sustantiva, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reducción de la brecha salarial. El Gobierno federal ha colocado estas modificaciones entre las principales reformas de su administración.

Otro de los cambios que resaltó fue la incorporación de mujeres a las conmemoraciones oficiales. Sheinbaum cuestionó que durante décadas la historia cívica del país privilegiara a figuras masculinas y que incluso personajes como Josefa Ortiz de Domínguez fueran abordados de manera limitada en la enseñanza de la Independencia.

La mandataria señaló que actualmente existen 24 efemérides dedicadas a mujeres y sostuvo que anteriormente el calendario cívico no reconocía de esa manera a las “heroínas de la patria”. El calendario oficial comenzó a incorporar conmemoraciones de mujeres y episodios protagonizados por ellas, como parte de la política de reconocimiento histórico impulsada por su administración.

Sheinbaum también destacó las modificaciones legales relacionadas con la prevención, investigación y sanción de los feminicidios, así como otras disposiciones dirigidas a garantizar la igualdad y combatir la violencia contra las mujeres.

Consideró que estas medidas representan un cambio que trasciende el ámbito jurídico y alcanza la vida cotidiana, al contribuir al reconocimiento de conductas violentas que anteriormente podían ser normalizadas.

“Es un antes y un después en la vida pública. Y yo diría privada también de las mujeres, el reconocer la violencia y sancionarla. Todo eso es un cambio cultural muy profundo, que se traduce también en cambios jurídicos”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum retomó la expresión “llegamos todas”, utilizada desde su toma de posesión, y sostuvo que la llegada de una mujer a la Presidencia busca proyectarse más allá del ámbito político.

“El empoderamiento de las mujeres al sentirse parte de la Presidencia, porque llegamos todas, tiene que ver con eso, con ser presidenta en la casa, en la calle, en la escuela, en todos lados”, concluyó.