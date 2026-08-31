Piratería marítima persiste en Cancún con unas 300 embarcaciones, acusa sector náutico

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CANCÚN.- Cerca de 300 embarcaciones particulares e irregulares continuarían ofreciendo servicios turísticos en el litoral y el sistema lagunar de Cancún, pese a las denuncias realizadas por prestadores establecidos ante las autoridades, señaló Francisco Fernández, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ).

El dirigente aseguró que la llamada piratería marítima se mantiene incluso durante una temporada de verano con menor afluencia de visitantes y representa una competencia desleal para las empresas que operan de manera formal.

De acuerdo con Fernández, estas embarcaciones pueden ofrecer tarifas más bajas debido a que no cumplen con las mismas obligaciones fiscales y operativas de los prestadores establecidos, mientras continúan captando turistas en diferentes puntos de la zona.

El presidente de ANQ atribuyó la permanencia del problema a las limitaciones que enfrentan las autoridades encargadas de realizar labores de inspección y vigilancia.

“Muchas de estas unidades continúan captando de forma libre al turismo y brindando servicios. Hasta el momento, las autoridades no han podido implementar una estrategia efectiva para frenar su actividad. Es más, carecen de personal para realizar la vigilancia o incluso no tienen ni gasolina”, declaró.

Fernández sostuvo que la falta de recursos humanos y materiales reduce la capacidad para supervisar las actividades náuticas y facilita que embarcaciones señaladas como irregulares continúen trabajando.

“Por más buenas intenciones que tenga, la autoridad no cuenta con los recursos necesarios. Entonces, esta embarcación encuentra la oportunidad para operar en completa impunidad, afectando drásticamente al sector”, afirmó.

El representante empresarial advirtió que el problema no solamente genera pérdidas económicas para los prestadores establecidos, sino que podría representar un riesgo para los visitantes que contratan estos servicios.

Según Fernández, algunas de estas embarcaciones no cuentan con protocolos de seguridad ni cumplen con los lineamientos de navegación exigidos a los operadores formales.

“Son un peligro latente para los turistas, pues no cuentan con protocolos de seguridad, ni se apegan a los lineamientos de navegación”, señaló.

El dirigente afirmó además que ya se han registrado accidentes relacionados con este tipo de operaciones, por lo que consideró necesario reforzar las inspecciones y establecer medidas que permitan controlar la prestación irregular de servicios náuticos.

Para el sector, una mayor vigilancia permitiría reducir la competencia desleal y, al mismo tiempo, garantizar que los servicios ofrecidos a los turistas cumplan con las disposiciones de seguridad y navegación.