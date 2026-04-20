Sheinbaum prevé inaugurar el Puente Nichupté el 1 o 2 de mayo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que la inauguración del Puente Vehicular Nichupté en Cancún podría realizarse el viernes 1 o sábado 2 de mayo.

Durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria señaló que su agenda para esos días aún está por definirse, pero confirmó la alta probabilidad de encabezar la apertura de esta obra.

“Todavía no tenemos claro dónde vamos a estar viernes y sábado, pero el otro fin de semana probablemente estaremos en el Nichupté, abriendo el puente de Cancún”, expresó.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que el proyecto se encuentra en su fase final, con trabajos de balizamiento y pruebas de carga como parte de los preparativos rumbo a su puesta en operación.

La obra, considerada clave para la movilidad, busca mejorar la conexión entre el centro de la ciudad y la Zona Hotelera, una de las áreas con mayor flujo vehicular.

Además, la mandataria estatal dio a conocer que ya iniciaron los trabajos para la construcción del puente Kukulcán en uno de sus extremos, como parte de una estrategia integral para fortalecer la conectividad en Cancún.

El Puente Vehicular Nichupté tiene una longitud de 8.8 kilómetros —11.2 kilómetros considerando sus accesos— y se proyecta que permitirá reducir hasta 55 minutos los tiempos de traslado en ambos sentidos.