Sheinbaum propone aumentar 35% el cobro a turistas extranjeros para ingresar a México en 2027

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Argumentando la necesidad de fortalecer las herramientas tecnológicas del Instituto Nacional de Migración (INM), la presidenta de México, Claudia Sheibaum Pardo, propuso aplicar un nuevo incremento, y por tercer año consecutivo, al Derecho de No Residente (DNR), la tarifa que pagan los turistas extranjeros por ingresar de visita al país.

El aumento que aplicará es del 35 %, por lo que el DNR subirá de 983 pesos a mil 334 pesos a partir del 1 de enero de 2027, pues seguramente el Congreso de la Unión aprobará la iniciativa sin cambios, debido a la necesidad de ingresos del gobierno federal.

La modificación es a la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al cobro a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas en el país, que es como la ley define a los turistas extranjeros.

Pero aunque Sheinbaum usa las necesidades del INM para aplicar este nuevo aumento al derecho de entrada de los turistas, la gran mayoría del pastel recaudado seguirá siendo para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no para los servicios migratorios, además de que ni un solo peso se destinará a la promoción turística de México.

El 50 % de la recaudación del DNR se irá a subsidiar los proyectos ferroviarios, hoteleros y aeroportuarios que se tienen asignados a la administración de la Sedena, mientras que al INM se destinará el 26 % y el restante 24 % será dirigido a la Tesorería de la Federación para que el gobierno lo utilice a su discreción.

En este caso el único ajuste que se hizo fue reducir de 67 a 50 % la parte destinada a la Sedena y de 33 a 24 % la que toca a la Tesorería de la Federación, a fin de obtener el porcentaje para el INM, pues todo el 2026 no recibirá del DNR a pesar de que el incremento aplicado este año también fue justificado en las necesidades de mejorar los servicios de revisión migratoria.

Lo que permanece sin cambios es que no habrá un solo peso destinado a la promoción o el fomento al turismo, política que ha aplicado la 4T desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió el etiquetado del destino del DNR para quitarle estos recursos al Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) y destinarlo a financiar los proyectos de infraestructura asignados a la Sedena, como el Tren Maya.

Es el tercer año consecutivo en que el gobierno de Claudia Sheinbaum aumenta la tarifa del DNR, pues para el año 2025 lo aumentó de 500 pesos a 860 pesos y en el 2026 fue aumentado a 983 pesos.

Por lo anterior, la presidenta Sheinbaum ha subido a más del doble el costo del DNR a los turistas extranjeros, con un incremento acumulado de 167 % en tres años.

Además, desde el 2025 eliminó la exención previamente existente y comenzó a cobrar el DNR a los turistas de cruceros que llegan a México, que en el caso de Quintana Roo se acumula al cobro del derecho a cruceristas que aplica el gobierno del estado.