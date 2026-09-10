Delphinus desiste de comprar activos de The Dolphin Company y deja pendiente destino de 101 animales

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CANCÚN.- Un total de 101 animales marinos que permanecen en instalaciones de The Dolphin Company en Quintana Roo quedaron sin un destino definido, luego de que Delphinus Blue Planet desistiera de adquirir la totalidad de los activos de la empresa en la entidad por falta de acceso a la información y documentación necesarias para evaluar la operación.

Se trata de 87 delfines, seis leones marinos y ocho manatíes que estaban contemplados dentro de la negociación y que ahora deberán permanecer bajo cuidado mientras se define qué instalaciones podrían recibirlos.

El caso forma parte del proceso de bancarrota de Leisure Investments Holdings LLC, razón social de The Dolphin Company, que el 31 de marzo de 2025 solicitó acogerse al Capítulo 11 en Estados Unidos. A partir de entonces comenzó un procedimiento para reestructurar o liquidar activos y atender las reclamaciones de sus acreedores.

Delphinus Blue Planet había firmado el 23 de julio un contrato para adquirir los activos de la compañía en Quintana Roo, pero posteriormente notificó la rescisión del acuerdo.

“En efecto, hemos desistido de la operación en los términos originalmente planteados, que contemplaban la adquisición de la totalidad de los activos en Quintana Roo”, confirmó la empresa.

Entre los factores que llevaron a cancelar la operación se encuentran, de acuerdo con los documentos del proceso, disputas sobre quién tenía la representación legal para vender los activos, objeciones presentadas ante la Corte de Quiebras de Estados Unidos y medidas judiciales relacionadas con actuaciones administrativas de autoridades ambientales en el parque de Punta Nizuc.

Pese a desistir de la compra en los términos originales, Delphinus informó que mantiene interés en la operación y analizará individualmente cada uno de los activos, por lo que todavía no existe una determinación definitiva sobre una posible adquisición parcial.

Mientras se resuelve el futuro de las instalaciones, los deudores cambiaron su estrategia respecto a los mamíferos marinos y ahora buscan centros que puedan recibirlos mediante donación, entrega o transferencia.

Para ello trabajan con consultores especializados en transporte de fauna marina y gestión de permisos gubernamentales. Una vez identificados los sitios y comprobado que los movimientos pueden realizarse de manera segura, legal y económicamente viable, deberán obtener las autorizaciones correspondientes.

Hasta ahora no se han dado a conocer públicamente las instalaciones que podrían recibir a la mayoría de los ejemplares ni existe una fecha para concretar su reubicación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aclaró que la eventual venta de los activos de The Dolphin Company tampoco modificaría automáticamente la situación jurídica de los delfines, manatíes y leones marinos.

Los ejemplares continuarán sujetos a la legislación ambiental, la documentación que acredite su legal procedencia, los planes de manejo y las autorizaciones o medidas administrativas vigentes. Cualquier modificación en la titularidad del registro, operación de las instalaciones o destino de los animales deberá tramitarse ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Profepa precisó además que un cambio de propietario o administración no dejaría sin efecto procedimientos, sanciones, aseguramientos u otras medidas ambientales que permanezcan vigentes. Para determinar quién puede asumir la responsabilidad sobre los ejemplares deberán revisarse, entre otros documentos, sus registros, inventarios, permisos de traslado y planes de manejo.

El plan de liquidación establece que las filiales mexicanas podrán cerrar y liquidarse una vez que todos los mamíferos marinos que permanecen en el país hayan sido donados, entregados o trasladados a instalaciones con capacidad legal y material para hacerse cargo de ellos.