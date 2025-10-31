Sheinbaum resalta disculpa del gobierno español a la injusticia contra pueblos indígenas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el mensaje del canciller español, José Manuel Albares Bueno, en el que reconoce las injusticias vividas por las comunidades indígenas de México durante la conquista.

La mandataria señaló que es la primera vez que una autoridad del gobierno español lamenta estas injusticias y que es un primer paso para reconocer particularmente a las comunidades en el año de la mujer indígena que encabeza el gobierno mexicano.

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, declaró en conferencia de prensa el Ministro de Relaciones Exteriores español.

Durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, Albares dijo que entre México y España ha habido “una historia muy humana y, como todo lo humano con claroscuros”.

La muestra cultural que busca destacar la importancia de las comunidades originarias y el papel de las mujeres en ellas es un trabajo colaborativo entre la Secretaría de Cultura de México y el Ministerio de Cultura de España tras el encuentro mantenido por los dos países en noviembre de 2024.

La exposición reúne 450 piezas de cerámica, esculturas, textiles y joyas, procedentes de pueblos indígenas mexicanos, que se presentará en cuatro sedes de Madrid.

El lunes 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó la carta que envió en 2019 el expresidente Andrés Manue López Obrador al rey Felipe VI y al Papa Francisco, en la que pidió una reflexión histórica sobre la conquista y los agravios a los pueblos originarios.

