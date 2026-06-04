Sheinbaum respalda carta de AMLO y acusa injerencia política desde Estados Unidos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que cuestiona recientes acciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, particularmente en torno a las acusaciones realizadas contra integrantes del gobierno de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que existe el derecho a mantener dudas sobre este tipo de acusaciones y señaló que históricamente ha habido intentos de injerencia en asuntos internos de México bajo distintos argumentos, entre ellos el combate al narcotráfico.

Sheinbaum consideró que algunos sectores políticos de Estados Unidos buscan utilizar a México como parte de su discurso político rumbo a futuros procesos electorales, además de intentar influir en el escenario político nacional.

En su mensaje, López Obrador afirmó que no le sorprenden las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses, al señalar que, bajo argumentos relacionados con la migración o el combate al narcotráfico, se han impulsado medidas que, a su juicio, tienen objetivos políticos y electorales.

El exmandatario sostuvo que ciertos grupos buscan debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación y fortalecer a la oposición mexicana, con el propósito de influir en el rumbo político del país.

Asimismo, expresó su extrañeza por el cambio de postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al recordar que durante su administración ambos gobiernos mantuvieron una relación basada en el diálogo y la cooperación bilateral.

Por su parte, Sheinbaum aprovechó la conferencia para destacar los resultados en materia de seguridad durante el sexenio anterior. Con base en información de la Secretaría de la Defensa Nacional, indicó que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 fueron detenidas más de 84 mil personas vinculadas a actividades delictivas, incluyendo 39 objetivos prioritarios pertenecientes a distintos grupos del crimen organizado.

La presidenta reiteró el llamado a confiar en las instituciones mexicanas y en los procesos legales que se desarrollan en torno a los señalamientos realizados contra funcionarios públicos por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Finalmente, agradeció el respaldo expresado por López Obrador y destacó la importancia de mantener la unidad frente a lo que consideró intentos de intervención externa en asuntos que corresponden exclusivamente a México.