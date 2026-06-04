CFE deja plantados a mesa de trabajo de regidores y empresarios en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) generó inconformidad entre autoridades municipales, empresarios y representantes de diversos sectores productivos de Playa del Carmen, luego de que no acudiera a una mesa de trabajo convocada para abordar problemáticas relacionadas con el suministro eléctrico y la infraestructura urbana vinculada a la paraestatal.

El encuentro tenía como propósito analizar temas como los cortes de energía eléctrica, los proyectos de inversión previstos para la ciudad y diversas situaciones relacionadas con postes deteriorados, tapas de registro en mal estado y cableado que representa riesgos para la población.

De acuerdo con los asistentes, el superintendente de la CFE en la zona, Guillermo Pedrero, había sido invitado para participar en la reunión; sin embargo, no se presentó ni notificó previamente su ausencia. Tampoco acudió algún representante de la empresa para atender los planteamientos realizados por las autoridades municipales y los sectores convocados.

La ausencia fue cuestionada por varios participantes, quienes señalaron la importancia de mantener espacios de coordinación para buscar soluciones a problemas que afectan de manera cotidiana a habitantes y visitantes del destino turístico.

Entre las principales preocupaciones expuestas durante la reunión se encuentran los apagones registrados en distintos puntos de la ciudad, así como el estado de la infraestructura eléctrica instalada en la vía pública, incluyendo postes dañados, registros abiertos y cables que podrían representar riesgos para peatones y automovilistas, particularmente durante la temporada de lluvias.

El décimo tercer regidor, Juan Novelo Zapata, manifestó su desacuerdo con la inasistencia de la paraestatal y consideró necesario que la empresa participe activamente en la atención de los problemas relacionados con el servicio eléctrico y la seguridad urbana.

Asimismo, indicó que el Ayuntamiento analizará las herramientas administrativas disponibles para atender situaciones relacionadas con infraestructura deteriorada que impacta la imagen urbana y la seguridad de la ciudad.

A diferencia de la CFE, representantes de empresas proveedoras de servicios de internet, televisión por cable y de la concesionaria Aguakan sí participaron en los trabajos convocados por el gobierno municipal.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo institucional para atender los retos en materia de servicios públicos, infraestructura y seguridad que enfrenta Playa del Carmen.