Sheinbaum responde a Trump por decir que tiene miedo a cárteles

CIUDAD DE MÉXICO.- “No, no es verdad esta afirmación que hace”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la mandataria federal tiene miedo a los cárteles mexicanos y por ello, no acepta la ayuda de Estados Unidos para poderlos combatir.

La declaración la dio Trump al medio Daily Caller, un sitio web de noticias de derecha; ahí, Trump dijo: “me agrada mucho la presidenta (Sheinbaum). Creo que es una mujer increíble. Es realmente una mujer impresionante, en algunos, en ciertos sentidos, muy elegante, hermosa”.

El mandatario estadounidense lamentó que “México está dirigido por los cárteles. Lo está”.

Trump añadió que “le he ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos”.

Cuando la periodista Reagan Reese le preguntó por qué, Trump respondió: “Porque tiene miedo. Tiene mucho miedo”.

Cuestionada sobre el tema, la jefa del Ejecutivo prefirió no entrar en debate ante dichas declaraciones y afirmó que hoy tendrá una buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

“Nos quedamos con lo que va a ser el día de hoy. No, no voy a entrar en el debate. Pero bueno, ya lo ha dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump y, pues, no, no es verdad esto que esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, enfatizó.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo reiteró que lo importante para el pueblo de México es el buen entendimiento que existe entre ambos gobiernos, pues detalló que este no ha sido fácil en muchos temas.

“En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos. En el tema del gusano barrenador se está llegando a un buen acuerdo, que ya no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con base en indicadores técnicos, en el tema en otros temas de aranceles también se sigue trabajando”, concluyó.

Fuente: El Heraldo de México