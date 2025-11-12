Sheinbaum se burla de Fox y el PRI por apoyo a marcha de Generación Z: ‘Ni a chavorrucos llegan’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum se ‘lanzó’ nuevamente contra la marcha de la Generación Z y en esta ocasión se burló de Vicente Fox y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes aseguraron su asistencia en la movilización.

“Fox no es muy de la Generación Z. Ni a chavorrucos llegan”, dijo la mandataria entre risas durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 12 de noviembre.

La marcha de la Generación Z está convocada para realizarse el próximo sábado 15 de noviembre y el expresidente Fox hizo un llamado a salir a protestar tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

“Ahora que se está planteando la manifestación del sábado, solo hay que revisar quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir. Los priistas en la Cámara de Diputados ya reivindicaron el movimiento”, agregó la mandataria.

Mientras que legisladores del PRI mostraron símbolos como la bandera de One Piece, uno de los símbolos del movimiento, en San Lázaro.

El expresidente Vicente Fox publicó un video a través de sus redes sociales donde hace un llamado para movilizarse el 15 de noviembre en contra de la violencia.

“Quiero invitarlos a participar en la marcha nacional que se va a llevar a cabo el 15 de noviembre como un gran homenaje a un gran héroe, a don Carlos Manzo (…) todas y todos queremos que sea una marcha pacífica, sin violencia alguna”, publicó.

De acuerdo con el exmandatario, la protesta será también por los miles de desaparecidos en el país y para exigir justicia ante la inseguridad.

En el video llama la atención que Fox aparece con un sombrero puesto, lo que haría referencia al Movimiento que encabezó Carlos Manzo en Uruapan.