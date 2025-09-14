Sí al diálogo con EU, pero la soberanía no se negocia: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

SAN LUIS POTOSÍ.- “México es un país libre, independiente y soberano, y nunca debe negociarse por ningún motivo nuestra soberanía”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse ayer a la relación con Estados Unidos. Señaló que, pese a las tensiones comerciales recientes, mantendrá el diálogo con Washington sin renunciar a la independencia nacional.

“Este año, con sus altas y bajas, siempre buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Todos los países tuvieron problemas por los aranceles que puso ese gobierno, pero nosotros pensamos que siempre es mejor dialogar. Sin embargo, hay un principio inviolable que hay que decirlo siempre, y más ahora, en el mes de la patria: México es un país libre, independiente y soberano. Nunca debe negociarse por ningún motivo la soberanía de nuestro país y del pueblo de México”, señaló en el marco de su gira nacional de rendición de cuentas.

En su mensaje y acompaña por el gobernador Ricardo Gallardo, Sheinbaum llamó a defender el proyecto de nación impulsado por la Cuarta Transformación, al que describió como un modelo basado en la justicia social, la equidad y el bienestar para las mayorías. “Lo más importante es defender este proyecto de nación. Que no regrese el pasado de corrupción y privilegios. Que sigan existiendo gobiernos que dediquen los recursos públicos para la gente”, expresó.

La mandataria contrastó su visión con los gobiernos anteriores al subrayar que, durante el periodo neoliberal, se gobernó para unos cuantos, se privilegiaron las élites y se entregaron los recursos de la nación a intereses particulares. En cambio, destacó que las administraciones de la Cuarta Transformación “son gobiernos del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.

Sheinbaum presentó proyectos de infraestructura para esta entidad, entre ellos el tren de pasajeros Querétaro-San Luis Potosí, cuya construcción se iniciará en 2026; la carretera Ciudad Valles-Tampico y la vía Tamazunchale-Huejutla-Pachuca. Anunció además un proyecto integral de agua para la capital potosina.

Más tarde, en Querétaro, la Presidenta aseguró que México vive un momento “extraordinario”, marcado por la reducción histórica de la pobreza y el fortalecimiento de los programas sociales. Afirmó que en los pasados seis años 13.5 millones de mexicanos salieron de esa condición, gracias al aumento del salario mínimo –135 por ciento en términos reales desde 2018– y a los apoyos de bienestar, que en esa entidad benefician a casi 500 mil personas.

“Cuando los ingresos familiares mejoran, la economía florece desde abajo”, apuntó.

El gobernador Mauricio Kuri dio la bienvenida a la mandataria y reconoció que la unidad es clave para superar adversidades: “Si a la Presidenta le va bien, a México y a Querétaro también les va muy bien”, señaló.